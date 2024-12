Venelased on Ukrainas hädas oma ründedroonidega, põhjus peitub pisikeses detailis

Venemaa versioon Iraani Shahed-136 droonist Geran-2, millega Venemaa on rünnanud Ukraina linnu, on sel aastal hakanud käituma kummaliselt. USA ametnikud peavad nende droonide tehnilisi probleeme tõendiks, et Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid siiski toimivad, vahendas The Washington Post.