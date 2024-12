Venemaa keskpank plaanib tõsta intressimäära rekordilisele tasemele

Intressimäärad on Venemaal juba praegugi väga kõrgel. Baasiintress on hetkel 21 protsenti, mis on muutunud laenud ülikalliks. Näiteks kodulaenude intressid on kerkinud 25 protsendini ja tarbimislaenude puhul üle 30 protsendini aastas. Ka hoiuseintress on kerkinud lakke, tähtaajalistele hoiustele makstakse intressi 20 protsenti.