VAATA OTSE Kuidas majandus madalate maksudega kasvule pöörata?

Eesti majanduse konkurentsivõime on viimasel kahel aastal oluliselt halvenenud. Rahvusvahelist konkurentsivõimet hindavas Šveitsi äriülikooli IMD koostatud edetabelis oleme 11 koha võrra langenud, paigutudes 67 riiki reastavas nimekirjas 33. kohale. Läti ja Leedu on aga samas edetabelis hoopis tõusnud. Ka Eesti majandususalduse ja -kindlustunde näitajad on langenud rekordiliselt madalale.