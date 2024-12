Bitcoini uus rekord ja XRP tuhast tõusmine - teod, mis raputasid krüptovaluutade edetabelit

«5. detsember 2024 jääb kindlasti oluliseks kuupäevaks krüptovaluutade teekonnal,» rääkis Eesti krüptoplatvormi Kriptomat ärijuht Dejan Davidovic ja märkis, et bitcoin kasvas 13 aastaga ühe dollari tasemelt 100 000 dollarini. «See on ulmeline saavutus, mis toob suurt kasumit neile, kes on investeeringut pikemalt hoidnud.»

Kuigi bitcoini hind on tänavu teinud meeletu tõusu, leiab Davidovici sõnul turult veelgi paremat tootlust pakkunud krüptovarasid, millele tasub tähelepanu pöörata. «Detsember on krüptoturu jaoks äärmiselt hästi alanud. Veel enne bitcoini kuuekohalist hinda toimus turul oluline muutus, kui XRP-st sai turuväärtuselt 3. suurim krüptovaluuta, tõugates sellega edetabelis allapoole märksa rohkem tuntud Solana. See on märgiline, kuna XRP-l ei ole viimastel aastatel sugugi hästi läinud ja viimati nägime sellist hinnataset 2018. aastal,» sõnas ta.