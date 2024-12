Teadaolevalt saadavad petised DPD kirju suvalistele e-postiaadressidele, olles teadlikud, et neil puudub ülevaade, kes on kaupa tellinud ja kes mitte. See tähendab, et kirju võivad saada ka inimesed, kes ei ole isegi midagi tellinud. Üks selline petukiri jõudis hiljuti ka Postimehe lugeja isiklikule meilile.