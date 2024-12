Ajalooline hoonetekompleks Kolm Õde leidis ostja.

Kolmest hoonest koosnev Kolm Õde on ehitatud 14. sajandil ning on Tallinna vanalinnale iseloomuliku keskaegse arhitektuuri ehe näide. Pärast mahukat restaureerimist avas 2003. aastal uksed 23 numbritoaga hotell. Hotellis on peatunud kuninganna Elizabeth II, Jaapani keiser, laulja Robbie Williams jt silmapaistvaid Tallinna külalisi.​​