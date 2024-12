Lenno Uusküla: kasvav eksport annab lootust jätkuvale paranemisele

Teenuste eksport kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aastaga 8 protsenti. Kõige olulisematest teenuste ekspordi partneritest kasvas teenuste pakkumine kõige rohkem just Prantsusmaale 27 protsenti, Saksamaale 22 protsenti ja Ühendkuningriiki 17 protsenti. Jätkuvalt on kõige olulisemaks teenuste sihtriigiks aga Soome. Kuid USA kolmas positsioon näitab seda, kuidas teenuste ekspordis saab ületada suuremaid vahemaid, mis on kaupade ekspordis võib olla keerulisem.