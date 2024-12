Saaremaal elektriseadmeid tootva Ouman Estonia OÜ juhi Erik Keerbergi sõnul olid oktoobri tulemused rõõmustavad ning nende ettevõtte ekspordi kasv jätkus ka novembris. «Eelmisel kuul oli kasv mullusega võrreldes lausa 30 protsenti. See on aastavõrdluses küll võimas tulemus, kuid jääb siiski 2022. aasta lõpule pisut alla,» kirjeldas ta. «Kuna 2023. aasta viimane kvartal vajus päris ära, oli tänavune tõus oodatud, kuid eriti hea on see, et viimastel kuudel liigume seni parima, 2022. aastaga ühes rütmis.»