Töötaja kiitmine ei saa olla muuseas õhku visatud repliik

Elisa suhtekorralduse valdkonna juht Marika Raiski ütleb, et kiitmine on oluline tööriist, millega juht saab oma töötajaid tunnustada ja luua positiivset õhkkonda. Eriti olulise tähtsusega on see väga keeruka tööspetsiifikaga ametites – näiteks IT või avalikud suhted –, kus eksimused võivad olla kulukad. Siiski on oluline meeles pidada, et konstruktiivsel tagasisidel ja lihtsalt möödaminnes öeldud komplimentidel on oluline vahe. Üks aitab inimesi motiveerida, teine devalveerib iga järgnevat komplimenti.

Tõeline kiitus ei ole pelgalt formaalsus, vaid see on seotud konkreetse tegevuse või tulemusega. Ainuüksi «väga hea töö» ütleb vähe ega anna inimesele aimu, mida ta täpselt hästi tegi.

Niisamuti tasub meeles pidada, et inimesed õpivad kiirelt teisi tundma ja ka tagasisideskaala on midagi, mida hästi tajutakse. Kui juht näiteks ütleb iga tegevuse kohta «väga super», siis õige peab saab töötaja aru, et see ei tähenda midagi muud kui seda, et asi ei läinud väga halvasti.

Detailid on olulised