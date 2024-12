PINGED KASVAVAD Hiina algatas uurimise USA kiibitootja Nvidia suhtes, aktsia kukub

Hiina turureguleerimise riiklik amet teatas uurimise algatamisest esmaspäeval, viidates, et Mellanoxi omandamise tingimusi võidakse olla rikutud. Kui Hiina kiitis tehingu heaks, nõudis valitsus, et Mellanox edastaks konkurentidele 90 päeva jooksul teavet Nvidia uutest toodetest, et tagada Hiina kiibifirmade toodete ühilduvus Mellanoxi tehnoloogiatega.