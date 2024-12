Kliimaminister jättis kolmandat korda erikomisjoni istungile tulemata

«RMK on aastaid müünud läbipaistmatus menetluses sõlmitavate kestvuslepingutega turuhinnast soodsamalt puitmaterjali ja seda vaid kitsale ringile. RMK tellis 24 000 euro eest auditi, mis aga kontrollib vaid neid lepinguid, mis on juba aegunud ning mille osas on keeruline mingit riigiabi tagasi nõuda. Nüüd, kui on vaja vastata nendele küsimustele, ei soovi minister korruptsioonivastase erikomisjoni istungile tulla. See-eest majanduskomisjoni istungil Yoko Alender vahetult enne erikomisjoni istungit osales,» lausus Kovalenko-Kõlvart.

Anastassia Kovalenko-Kõlvarti sõnul kinnitas Yoko Alender riigikogu infotunnis, et kui auditi tulemusel selgub, et tegemist on keelatud riigiabiga, on võimalik need summad riigile tagasi nõuda.