Kristi Unt, Omniva logistika ja kullervõrgu juht Baltikumis, kinnitas, et ettevõtte töötab oma logistikakeskuses jõulueelselt kuni viimase pakini, mis on nendeni jõudnud hiljemalt 21. detsembril, et kõik need saaks Eestis ilusti kohale toimetatud.