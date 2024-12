Venemaal ollakse hädas pettustega: kinnisvaramüügist saadud raha võidakse ajutiselt blokeerida

Razvorotneva sõnul on petturid viimasel kahel aastal hakanud kasutama petuskeeme, kus kurjategijad veenavad telefoni teel kinnisvaraomanikku osalema FSB või teiste julgeolekuasutuste operatsioonis. Selleks palutakse ohvril müüa kinnisvara ja seejärel kanda raha väidetavalt õiguskaitsjatele üle. Samal ajal väidavad ründajad, et müük toimub ametlikult ja pärast tehingut taastatakse omandiõigus. Selle tulemusena jäetakse ohvrid ilma eluasemest ja saadud rahast. Kannatavad ka ostjad, kes ei ole ründajatega seotud – nad peavad hiljem kohtus tõendama oma omandiõigust, vahendas The Moscow Times.