Börsimaania on muutunud spekulatiivseks, Tallinna börs on surnud

Praegu on paslik öelda, et investeerimine on muutunud maaniaks. Bitcoini tulevikust rääkides öeldakse, et vaid taevas on hinnatõusu piir (inglise keeles to the Moon), lisaks aktsiatele teevad ka stonksid (vastand inglise keelsele sõnale stock, esitades kaheldava väärtusega rämpsaktsiaid) ja laiemalt USA aktsiaturg ülisageli uusi tippmarke.