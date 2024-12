Tõnu Mertsina: ekspordikasv lisab Eesti majanduse väljavaatele optimismi

Eesti päritolu kaupade ekspordi suurim langus jäi eelmise aasta keskpaika ja selle aasta keskelt pöördus see kasvule. Statistikaameti andmetel suurenes oktoobris Eesti päritolu kaupade eksport aastases võrdluses 17 protsenti.

«Tegu oli viimase ligi 2,5 aasta parima tulemusega. Kuna ekspordihinnad eelmise aastaga võrreldes viimasel ajal palju muutunud ei ole, on eksport ka püsivhindades ehk mahtudes suurenenud. Kuigi Eesti päritolu kaupade eksport on sel aastal juba alates juulist kasvanud, oli see oktoobri seisuga ikka veel 3 protsenti väiksem kui eelmisel aastal,» märkis Mertsina pressiteates.