SÄÄSTUPIDU Vaata, kui paljud eestlastest plaanivad jõulukulutusi vähendada

Märkimisväärne osa Eesti elanikest on praeguse majandusliku ebakindluse tõttu jõulukulutuste osas ettevaatlikum. Kuigi enamik plaanib jõule tähistada sarnaselt eelmisele aastale, soovib veerand küsitlusele vastanutest siiski oma kulutusi kinkidele vähendada, mis SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatši sõnul võib paljude perede jaoks tähendada soodsamate ning isikupärasemate kingituste tegemist või põhjalikumat eelarve planeerimist. « Ehkki on ka neid, kes kavatsevad eelarvet suurendada, on näha, et inimesed püüavad leida tasakaalu rahaga seotud otsuste ja jõulude tähistamise vahel, » ütles projektijuht.