«Kuigi oleme EfTENi meeskonnas veendunud, et Baltikumi ärikinnisvaraturu põhi on möödas, ei suutnud me seda veendumust piisavalt selgelt investoritele edastada. Praegu paistab, et paljud investorid eelistavad kinnisvarainvesteeringute asemel võlakirju ning ootavad täiendavaid tõendeid turu pöördumise kohta,» ütles fondijuht Viljar Arakas.