«Siis ma istun pika laua taga ja vaatan kergelt apaatse pilguga kaugusesse. Ümber käib tohutu sagimine ja ma kuulan, kuidas kell tiksub. Kõik on tavaliselt hästi rõõmsad ja jutukad, aga mul on see üldiselt detsembri ainus vaba päev,» ütles Toome.