Tarbijakaitse: kõik raskustesse sattunud Kon Tiki kliendid on koju saabunud

«Möödunud nädalal lahti rullunud olukorra lahendamine on olnud keeruline. Meie eesmärk oli, et kõik reisijad, kellele Kon Tiki Reisid OÜ oli müünud pakettreise, kuid kelle reisiteenuste eest ei olnud reisiettevõtja täies ulatuses tasunud, jõuaksid planeeritud ajal ja lennukitega Eestisse tagasi. Neid inimesi oli kokku 71 ja reisiseltskonnad asusid 5 erinevas sihtkohas: Keenias, Malaisias, Dominikaanis, Mehhikos ja Sansibaril. Riikides, kus asjaajamine ja kultuur on väga erinev, nõuti mitmel juhul kohest tasumist kas majutuse, siselendude või transfeeri eest. See tähendas reisijatele ebamugavusi ja väljaminekuid summas, millega polnud eelnevalt arvestatud, Keenia olukorra näitel isegi inimeste hotellist lahkumise takistamist. Vaatamata kohapeal ilmsiks tulnud probleemidele said kõik reisijad olla reisil kuni reisi lõpuni ning tulla tagasi esialgselt kokku lepitud ajal. Peamine, et tänaseks on kõik koju jõudnud. Täname Välisministeeriumi koostöö eest inimeste abistamisel,» kommenteeris TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Merike Koppel.