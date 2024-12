Eelmisel aastal kaotas SpringHill vaatamata 104 miljoni dollari suurusele müügitulule veel 28 miljonit dollarit. Sellel aastal on firma jätkuvalt kahjumis, mis tähendab, et nad on kolme aasta jooksul jäänud vähemalt 75 miljonit dollariga miinusesse.