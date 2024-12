Fastlink pakub võlakirju Leedu valitsuse garantiiga

Osaleda saavad nii era- kui ka institutsionaalsed investorid, esitades investeerimistaotluse läbi finantsvahendusfirmade ja pankade (LHV, Swedbank, SEB jt). Minimaalne investeeringu summa on 1000 eurot ning intressi makstakse kord kvartalis. Võlakirjad on kavas noteerida alternatiivsel Nasdaq Baltic First North turul hiljemalt kuus kuud pärast emiteerimist.

Leedu valitsuse garantii investorite usalduse tagamiseks

UAB ILTE on Leedu riiklik arengupank, mis pakub finantsteenuseid äri-, põllumajandus- ja avaliku sektori klientidele. «Fastlink on esimene ettevõte, mis saab Leedu riigiasutuselt ILTE investoritele täiendava tagatise - ILTE garantii tagab 50% võlakirjaemissiooni nimiväärtusest ehk antud juhul 1,5 miljonit eurot, mis kompenseeritaks võlakirjaomanikele emitendi maksejõuetuse korral. Loodame, et see alternatiivne raha kogumise võimalus on atraktiivne mitte ainult võlakirju väljastavatele ettevõtetele, vaid ka investoritele, kes eelistavad investeerida garanteeritud võlakirjadesse,» ütles Milda Kutraitė, ILTE otselaenutoodete ja -toetuste osakonna vanemprojektijuht.