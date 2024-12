«Kui algab kriis, peab üks mõte olema kindlasti see, et selles kriisis peab olema ka midagi head, et hakata kohe seda head poolt ja seda uut võimalust otsima,» rääkis Sõõrumaa.

Saatejuhi küsimuse peale, mis on äriajamisel selged lollused vastas Sõõrumaa: «Võib-olla süüdistamus, kelmilik pahatahtlik käitumine. Ega kasiinos võitu ei tule, kui sa lähed sinna lihtsalt võidu pärast. Sama on ka elus, ettevõtluses, et sa ikkagi ei saa loota sellele, et äkki veab, sa pead ikkagi tunnetama, kus sa oled.»