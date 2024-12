Ettevõtjad konkurentsivõime tõstmise tegevuskavast: vaja on seada konkreetsed prioriteedid

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) teatel pidasid ettevõtjad tegevuskava loomist küll heaks algatuseks ja koostööformaadiks, kuid rõhutasid siiski prioriteetide seadmise olulisust. Erialaliitude esindajad tõid peamise konkurentsivõimet pärssiva kitsaskohana välja energia kättesaadavuse ja tarbijani jõudva lõpphinna. Lisaks on tarvis jõuliselt tegeleda bürokraatia vähendamisega nii planeeringute ja loamenetluste kui ka töövaldkonnas. Samuti vajab kaasajastamist hariduspoliitika, et tagada ettevõtetele piisav hulk oskustöölisi. Paljude erialaliitude esindajad pidasid oluliseks kaasajastada Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) rahastusvõimalusi ning viia need paremini kooskõlla turuvajadustega.