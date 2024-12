LUUBI ALL Hunt tuli päise päeva ajal lauda juurde murdma

Turvalepast mõnekümne kilomeetri kaugusel Oidremal lambaid pidav Mirjam Pikkmets võttis sel aastal karja kaks laamat, et need hunte peletaks. Lambad alistuvad vastupanuta. Laama on aga teisest puust. Pikkmets, kes on ka lamba- ja kitsekasvatajate liidu tegevjuht, arvas, et kui riik tahab metsas hunte kasvatada, siis tuleks kahjud kuhjaga kinni maksta.