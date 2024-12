Galerii ja video Automaks ja majanduslangus toovad lammutuskojale tööd juurde

Tallinnas Nõmme linnaosas asuva Fenderneti tegevjuht Meelis Jakobson räägib, et tänapäevane autolammutus erineb ilmselt sellest kuvandist, mis tavaliselt inimestele lammutusega seondub. Ta räägib, et paljud, kes pole moodsate autode taaskasutuskeskustega kokku puutunud, eeldavad ekslikult, et siia tuuakse jäätmeid, millest inimestele enam hiljem kasu pole.

Jakobson viib Postimehe kolme suurde lattu, kus on rohkelt autode varuosi alates istmetest küljeklaaside ja mootoriteni. Varuosadel on peal sildid VIN-koodidega, et neile kui ka klientidele oleks näha kohe, mis autodelt need pärinevad. Jakobson lausub, et päris kõiki detaile nad siin ei müü. «Kui keegi tahab siit rooliotsa osta, siis ma suunan nad mujale,» sõnas ta ja selgitas, et rooliots on väga tähtis kuluosa, mida ohutuse pärast ei tasu kasutatuna osta.