JÕULUPUUDE HINNAVÕRDLUS Vaata, kust leida parima hinnaga kuusk või nulg

Jõulukuuse valimine on igal aastal üks suuremaid jõulupühade ettevalmistusi, ning sel aastal on sul palju valikuvõimalusi, alates riigimetsast ja puukoolidest kuni spetsiifiliste jõulupuude veebipoodideni.

Kui otsid autentset ja looduslähedast kuuske, siis otse riigimetsast soetamine võib olla just see, mida vajad. Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) veebilehelt leiad kuuski juba alates 3 eurost. Selle hinnaga saad kuni ühe meetri kõrguse kuuse, samas kui kõrgemad puud, nagu 1–2 meetri pikkused, maksavad RMK-s 8 eurot. Kui soovid veelgi kõrgemat kuuske, siis 2–3-meetrised kuused on saadaval hinnaga 13 eurot, 3–4-meetrised puid saab soetada 23 euro eest ja 4–5-meetrise kuuse hind on 30 eurot.