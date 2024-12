Tööandjapensioni maksjad põhjendavad hüve töötajate motiveerimisega

Tööandjapension tähendab seda, et töötajatele makstakse pensioni III sambasse, mis on inimestele vabatahtlik pensioni kogumise viis. Tööandja maksab sambasse iga kuu paar protsenti töötasust. Kui töötajatele makstud palga ja preemiate pealt peab tööandja maksma tulu- ja sotsiaalmaksu, siis pensionisambasse maksmine on tulumaksuvaba.

III pensionisammast kutsutakse täiendavaks pensionikogumisvormiks, sest see võib olla inimesel ka juhul, kui ta I ja II pensionisambas osaleb. I sammas on riiklik pension, mida makstakse kõigile, kes on vähemalt 15 aastat Eestis palka teeninud ning riigimakse maksnud. II sammas on kogumispension, mis oli kuni aastani 2021. kohustuslik, kuid nüüd on vabatahtlik. Kui töötaja on sellega liitunud, siis läheb sinna kaks protsenti palgast ja riik maksab omalt poolt sotsiaalmaksu arvelt neli protsenti juurde.