Valitsus võtab raha nüüd, lubadused lubatakse täita tulevikus

Tallinna bussijaam. Pilt on illustratiivne.

Regionaalminister Piret Hartman ja transpordiameti juht Priit Sauk näitasid reedel, kuidas edeneb ühistranspordi arendamine: 1,2 miljoni euroga ehitatakse Mäo ristmik ümber sedaviisi, et inimesed saavad seal bussidele ümber istuda. Kuid ühistranspordiliinide põhiküsimus ehk see, et inimesed saaksid tööle ja töölt koju, lükkub tulevikku.