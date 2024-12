Transpordiameti juhi Priit Sauki sõnul otsitakse Mäo ristis veel lahendust maaomanikuga, kelle maale peaks tulema autoparkla, aga ehitus peaks ületuleval aastal valmis saama. Minister Hartman ja Sauk loetlesid ka teisi projekte: Tartu-Tallinna raudteelõik saab valmis, tulevad uued rongid. Eesmärke on kaks: esiteks, soodustada jalgsi ja jalgrattaga liiklemist ja teiseks soodustada ühistranspordiga liiklemist.

Idee on ilus, aga praktika pole Eestis sugugi kiita. Näiteks Rakverest väljub esimene buss Tallinna kell 7.50, pealinna jõuab see pärast kella üheksat hommikul. Ilma autota õigeks ajaks tööle jõudmine on võimatu missioon. Tahad Rakverest Tartusse sõita? Esimene buss jõuab taaralinna pärast kella kümmet. Võrust Tallinna? Palun väga, kell 11 hommikul oled kohal.