RKIK kuulutas välja toetusmeetme Ukraina kaitsejõudude abistamiseks: Eesti ettevõtted saavad osaleda

«Oleme lubanud, et Eesti toetab Ukrainat võitluses agressoriga vähemalt mahus 0,25» SKPst. Samuti oleme võtnud eesmärgiks abi soetada Eesti kaitsetööstuselt. Loodan, et enamus kaitsevaldkonna ettevõtted osalevad abimeetmes, samas arvestades, et abivajaduse prioriteedid määrab Ukraina tulenevalt oma sõjalistest vajadustest,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.