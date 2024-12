Tallinna kinnisvaraturg: vastuvoolu ujub just see sektor

«Novembris jätkus aasta aktiivseim kinnisvaraturu tehinguteperiood ning nõudlus uute korterite turul kasvas. Seda on toetanud langevad intressimäärad, aga ka vaikselt paranev majanduskeskkond ning keskmise brutopalga kasv,» selgitas Bonava müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja.

Möödunud kuul sõlmiti maa-ameti mitteametlikel andmetel korteriomandina võõrandatud eluruumidega 787 tehingut, mis on 47 tehingut vähem kui oktoobris. Võrreldes möödunud, 2023. aasta novembrikuuga, oli korterite ostu-müügitehinguid Tallinnas 14,7 protsenti rohkem. Kokku on käesoleval aastal Tallinnas tehtud 7402 korteriomandi eluruumidega ostu-müügitehingut, mis on 4 protsenti vähem kui möödunud aastal samal perioodiga.