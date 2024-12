KINNITAGEM RIHMAD Elukallidus lendab kõrgete maksude toel järgmisel aastal raketina

Luminor panga peaökonomist Lenno Uusküla ütles, et kuigi november tõi veidi leevendust, siis jätkavad hinnad Eestis liiga suure tempoga kasvamist. «Nii ettevõtete kui valitsuse prioriteet peaks olema leida võimalusi hindu mitte tõsta ja võimalusel neid alla tuua. Tarbijatel aga on oluline näidata välja, et odavamad hinnad on nende jaoks olulised ja teha valikuid selle järgi. See aitab Eesti majandusel paremini jätkuvast majanduse august välja tulla,» ütles ta.