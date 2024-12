Konkurentsiamet algatas auto24.ee omaniku suhtes järelevalvemenetluse

Konkurentsiameti haldusmenetluse valdkonna juhi Kadri Lepikulti sõnul on järelevalvemenetluse käigus vaja välja selgitada, kas võib esineda konkurentsireeglite rikkumine seoses auto24.ee portaali pakutavate andmete importimise-eksportimise või peegeldamisega seotud teenuste tingimuste ja nende rakendamisega sõidukite müüjatele ning kasutustingimuste võimaliku ebavõrdse kohaldamisega sõidukite müüjatele.

«Konkurentsiamet on varem andnud hinnangu, et AllePal OÜ-l on sõidukitega seotud kuulutuste vahendamise teenuse kaubaturul turgu valitsev seisund,» ütles Lepikult.