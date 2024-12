Donald Trump pani bitcoin’i hinna hüppama

USA aktsiaturud – aga mitte ainult – on pärast Trumpi võitu kerkinud üha uutele rekordtasemetele, aga eriti lennukas on olnud krüptoraha bitcoin, mille hind tõusis kolmapäeval esimest korda üle 100 000 dollari; eurodes jääb hind napilt sellele alla. Päeva jooksul kerkis bitcoin’i hind tervelt 103 853 dollarini, mis tegi selle hinnatõusuks koguni 6,1 protsenti, kirjutab Financial Times. Nelja nädalaga on selle krüptoraha hind kerkinud tervelt 45 protsenti, aastaga üle kahe korra.