Saabuv aasta toob kodulaenu võtjatele kuupalgasuuruse säästu

Sel nädalal langes enamiku kodulaenude baasintress ehk kuue kuu euribor peaaegu 2,6 protsendini. See tähendab, et näiteks 130 000-eurose laenu puhul on igakuised tagasimaksed ainuüksi sel aastal kukkunud umbes 870 eurolt jaanuaris 730 eurole praegu. Samas tuleb arvestada, et intresside languse mõju laenumaksele tuleb viitajaga vastavalt sellele, millal lepingu järgi euribori fikseeritakse.