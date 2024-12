AK Trumpi väimees Jared Kushner – perekonna silmapaistvaim ärimees

Mõne aasta pärast maandus Frederick taas New Yorki, kus hakkas üles ehitama kinnisvaraimpeeriumi. ​Frederick suri üsna noorelt – 49-aastaselt – ja 37-aastane lesk Elizabeth Christ pidi ärid üle võtma. Koos poja Frediga, kes siis oli 15-aastane, lõi ta ettevõtte nimega Elizabeth Trump & Son, millest tänaseks on saanud The Trump Organization, mille omanik on USA 45. ja 47. president.