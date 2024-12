Minister ütleb, kas Eestile vajalik elekter on veebruaris olemas

Mõnikord satub mitu kehva asja ühele ajale: veebruarikuus toimub Baltikumi lahtiühendamine Venemaa elektrivõrgust. Elering, kes seda tegevust juhatab, on mõista andnud, et nemad tunnevad end paremini, kui selleks ajaks on Eestis 1000 MW jagu juhitavat võimsust olemas. Aga kas on?