Kinnisvarabüroo: kodu kättesaadavus on tänavu paranenud

«Kui kinnisvarahinnad pole palgatõusu ja inflatsiooni taustal tõusnud, siis tegelikult tähendab see kättesaadavuse paranemist. Näiteks kui viimase kahe aasta inflatsioon on 9,2 protsenti ja kinnisvarahinnad on samal ajal paigal püsinud, siis tähendab see sisuliselt, et kinnisvara on inflatsioonimäära võrra odavamaks läinud,» selgitas ta.