Kriis Prantsusmaal: aktsiaturul käib ikka tõus

President Emmanuel Macron peab leidma uue peaministri, kuna peaminister Michel Barnier kaotas usaldushääletuse. Ta sai ametis olla vaid kolm kuud. See teeb temast kõige lühema karjääriga peaministri. See on esimene kord alates 1962. aastast, kuid Prantsusmaa valitsus kaotas usaldushääletuse, kirjutab CNN.

See tähendab, et Prantsusmaal pole ka vastu võetud 2025. aasta riigieelarvet. Riigieelarve peab saama vastu võetud enne 21. detsembrit. Kui see ebaõnnestub, siis tuleb jätkata 2024. aasta tasemel riigieelarvega, et vältida riigiaparaadi töö peatumist.