Aasta kaitsetööstusettevõtte toodetud militaarkaamerad lähevad täielikult Ukrainasse

EKTL-i nõukogu esimehe Taavi Veskimäe sõnul on Eesti kaitsetööstust arendatud süsteemselt koostöös sektori ettevõtete ja riigiga juba 2009. aastast. Selle ajaga on kaitsetööstuse valdkonnas tegutsevate ettevõtete arv kasvanud kümnest 155 peale ning nende kogukäive on tänavu juba umbes 500 miljonit eurot.