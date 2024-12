Agur Jõgi ütleb, et kui tahta Eestis edukat ettevõtet teha, peab kohe olema siht kasvada üleilmseks. «Eestlasi on üks miljon, siin kasvavat ja mahukat äri teha on keeruline. See ongi Eesti IT-sektori alustala: me oleme nii väike, et pead kohe alustades mõtlema, mida tahavad Läti-Leedu, mida Soome-Rootsi,» loetles Jõgi.