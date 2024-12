KASVAV MAJANDUSHARU Tartu Filmifond on Lõuna-Eesti majandusse toonud miljoneid eurosid

Tartu Filmifondi tegutsemispõhimõte on lihtne. Fond toetab filmide tootmist Lõuna-Eestis, makstes tagasi keskmiselt 25 protsenti regioonis tehtud kuludelt. Praeguseks on fond toetanud üle 40 filmi valmimist ning läbi aastate ulatub toetuse summa 600 000 – 700 000 euroni. Kuid siinkohal kehtib reegel – iga euro, millega on toetatud filmiproduktsiooni, toob piirkonda tagasi keskmiselt 6–7 eurot.

Sestap pole ime, et piirkonnad üle maailma võitlevad selle nimel, et saada endale produktsioone, sest filmi n-ö lendu minekul kaasneb veel ka lisatulu – filmiturism. Hea näide on Vilnius, kus on filmitud sellised nimekad seriaalid nagu «Tšernobõl», «Sissi», «Noor Wallander» ja «Katariina Suur». Vilnius ongi muutunud filmiproduktsioonide lemmikkohaks, kuhu ikka ja jälle tulevad peaasjalikult Saksamaa, Suurbritannia või Põhjamaade filmikompaniid, tuues linna majandusse raha ja jättes maha maksutulu.