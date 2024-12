Postimehe värskest toidupoodide ostukorvide hinnavõrdlusest tuleb välja, et kuigi kallima ja odavaima ostukorvi hinnavahe on veidi vähenenud, jääb see endiselt silmatorkavalt suureks. Üllataval kombel on mitmete nädalate jooksul kallima ostukorvi tiitlit hoidnud kauplusekett lõpuks oma hindadega alla tulnud.