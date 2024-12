Läti peaminister: Rail Balticust tuleb maha kärpida kõik miinimumi ületav

Ta rõhutas veel kord, et praegu on vaja keskenduda Rail Balticu põhitrassi rajamisele. Peaministri sõnul ehitatakse raudtee küll Riiast mööda, kuid see saab pealinnaga siiski ühendatud vana raudtee kaudu. Vana ja uus raudteevõrk plaanitakse ühendada Salaspilsis, mille jaoks otsitakse vahendeid muudest allikatest.