Varasemast ajast kuulub mulle 57 selle fondi aktsiat. Nende soetushind on 16,505 eurot, mis on tänasest madalam hind. See fond on minu investeeringutes näidanud 15,1-protsendist tootlust. Seda pole just palju, kuid on väga palju parem tulemus kui sama fondivalitseja ühendatud kinnisvarafondil, kus mul ilutseb ees 25,6-protsendine miinus.