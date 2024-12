Pildid Hipodroomi kvartalisse kerkivad üle 50 miljoni maksvad äritornid

Aadressil Merimetsa tee 4 valmib kaks 12-korruselist äritorni maapealse kogupinnaga 24 271,4 ruutmeetrit. Ühe hoone 12 korrust on kavandatud täielikult äripindadele, teises saab lisaks neljal esimesel korrusel paiknevale büroo- ja esinduspinnale olema ka 64 korterit. Äritornide väiksemad äripinnad algavad 200 ruutmeetrist, suurim on 2000 ruutmeetrit.

Tallinna linnaplaneerimise ameti esindaja Oliver Alveri sõnul on Hipodroomi kvartali arendus osa mitmekesisest linna tihendamisest. «Üldiselt kipub olema nii, et esmalt ehitatakse elumajad ja mitmekesisust pakkuvad ärihooned ning muud funktsioonid jäävad rajamata. Selles suhtes tuleb seda arenduspiirkonda kiita, et ärihooned rajatakse samal ajal elamutega, mis on vahelduva ja toimiva linnaruumi eelduseks.»

Alveri sõnul tasub kiita ka ala arendajat, kes antud kohas on otsinud parimaid ruumilisi lahendusi läbi esindusliku arhitektuurivõistluse. Reterra juhi Reigo Randmetsa sõnul sündis lahendus koostöös linnaga teineteist mõistvalt. «Hipodroomi kvartali viie esimese kortermaja ehitus on juba käimas. Et üks kavandatud äritornidest sisaldab ka elamispindasid, siis peatselt on piirkonnas kokku juba 165 uut kodu. Äritornide ehitusluba on rõõmustav, oleme seda kaua oodanud. Tänapäevane linnakeskkond peab olema multifunktsionaalne, ühendades nii elu- kui ka äripindu ja loomulikult ka avalikkusele suunatud teenuseid. Kvartal peab töötama 24/7,» sõnas Randmets.