ETTEVÕTJAD, OLGE VALMIS! Riik muudab ettevõtjatele e-arvete kasutamise kohustuslikuks

Kui käibemaksudeklaratsioonile tehti 2014. aastal lisavorm detailsemaks arvete deklareerimiseks, siis kasvatas see maksulaekumist üle 100 miljoni euro. 1000-eurose piirmäära kaotamine on järgmine samm, et saada selge pilt tehingumahtude kohta ja takistada ebaausat konkurentsi. Praeguste võimaluste juures saavad ettevõtjad deklareerimiseks kasutada automaatseid lahendusi, selgitas ministeerium otsuse tagamaid.