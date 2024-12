Luminor: Skandinaavia riigid veavad vaikselt Eesti tööstust üles

Uusküla märkis pressiteates, et töötlev tööstus kasvas oktoobris võrreldes eelmise aasta oktoobriga 0,8 protsenti ja võrreldes kolmanda kvartali keskmisega lausa kolm protsenti, kuid jäi napilt alla teise kvartali keskmisele, mis oli 0,3 protsenti kõrgem. Tegemist on tema hinnangul kindlasti hea uudisega, et kolmanda kvartali väga nõrgast tulemuse kõrval on oktoober näidanud positiivsemaid toone.

«Ühe kuu andmete põhjal on aga vara öelda, kas langus on läbi ja saabunud on stabiilsus. Pigem käib kahe erineva trendi jätkumine. Ühelt poolt on meie kaubanduspartnerite turud taastumas ja aktiveerumas on meie jaoks eriti olulised ehituse ja kinnisvara sektorid. Teiselt poolt on aga meie toodang muutunud kiirelt kallimaks ja tarneahelate osas keerulisemaks, mistõttu kaotavad ettevõtted jätkuvalt oma positsioone. Tulemus sõltub sellest, kumb trend tugevam parasjagu on. Negatiivselt mõjutab meie konkurentsivõimet ka madal ressursikasutus, mis fikseeritud kulude tõttu teeb toodangu kallimaks ning vahepealsetel aastatel tegemata jäänud investeeringud,» selgitas ta.