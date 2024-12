Nordica esitas pankrotiavalduse

Praeguse seisuga on Nordicale ajutised pankrotihaldurid määratud ning kohus on kehtestanud piirangu kõikidele tehingutele Nordica varadega. Lähiajal järgneb kohtu poolt ajutise pankrotihalduri nimetamine ka Xflyle.

Maksejõuetuse välja kuulutamisega lõppes äriühingu igapäevane majandustegevus, mis tähendab, et äriühingust maksete tegemine, teabe avaldamine või kohustuste võtmine on väga piiratud. Ettevõtte on seni keskendunud pankrotiavalduse kokku panemisele ning võlausaldajatele täiendavate kahjude ära hoidmisele. Seejuures on koheldud kõiki võlausaldajaid, sealhulgas töötajaid, lennukite rendileandjaid, kliente ja teenusepakkujaid võrdselt. Nordica ja Xflyle ajutise pankrotihalduri nimetamisel lähtutakse edaspidiselt pankrotihalduri juhistest ning kõik võlgadega seotud küsimused lahendatakse pankrotimenetluse käigus vastavalt kehtivatele seadustele.