See teise samba kogumislahendus loodi nagu kattevarjuna kogumispensioni vabatahtlikuks muutmisele – lisaks võimalusele pensionisäästud enne pensioniiga välja võtta anti ka kogumise jätkajatele justkui maasikas, et kes tahab, saab ise oma pensionivara paigutamist juhtida.

Kuigi viimane mõte oli hea, on pankade teenustasupoliitika toonud kaasa moonutused, et mitte öelda otse: kulude tõttu on PIK muutunud ebamõistlikuks rahakogumise instrumendiks.